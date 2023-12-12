Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!

Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!”