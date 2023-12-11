Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kuryeyi öldürüp kaçtı, şimdi de ortaya Yemen bakanının oğlu çıktı: Çarptığı kadının hayati tehlikesi sürüyor

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuş ve göz göre göre Türkiye’den kaçmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, Birgün yazarı Timur Soykan, bugünkü yazısında bu kez Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlunun karıştığı kazayı ortaya çıkardı.

Dün yaşanan kazada, İstanbul Beyoğlu’nda 72 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaya kadının kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlanınca Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Soykan, yazısında kaza anını şöyle anlattı:

Dün (10 Aralık 2023 Pazar günü) saat 12.40 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi’ni 34 DES 8… plakalı otomobil tırmanıyordu. Ön yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein vardı. 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein otomobili kullanıyordu. Bu sırada bir adam ve 72 yaşındaki Pakize Özer, dar caddede karşıya geçmek istedi. Yemen eski savunma bakanının oğlu, yaşlı kadına çarptı. Kadının çarptığı adam da yere düştü. Kafasını kaldırıma vuran Pakize Özer ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakıma kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, İstanbul’da babasına refakat etmek için bulunduğunu söylerken, tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Olay günü babamla kiralamış olduğumuz araçla gezmek için yola çıktık. Olay yeri olan yokuşta yaklaşık 7 km hızla ilerlerken bir anda müşteki karşıma çıktı. Karşıdan güneş geldiği için tam olarak nereden geldiğini görmedim. İlk olarak duyduğum sese göre müştekinin bastonu araca çarptı. Sonrasında müşteki araca çarptı. Ben kesinlikle müştekiye çarpmadım. Olay yerinde herhangi bir uyarı işareti veya yaya geçidi yoktu. Hatta yayaların yola atlamaması için yol kenarında zincir bulunmaktaydı. Yaralı kadının başını eşarbıyla sararak kanamayı durdurdum. Çevredeki insanlar yardım etti ve ambulans çağırdık. Kaza tespit raporuna göre; herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Kaza tespit tutanağında da Pakize Özer’in yaya yolunda değil caddede yürüdüğü için kusurlu olduğu belirtildi. İfadelerde ve raporda kaza anında Pakize Özer’in yanında bulunan ve onunla birlikte yere düşen adamdan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musaeed Ahmed Musaeed Hussein yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, yaralı Pakize Özer’in sağlık durumunun takip edildiğini belirterek “Umarız sağlığı iyiye gidecek. Biz de müvekkilimiz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması için başvuracağız. Müvekkilim bu olay nedeniyle çok üzgün” dedi.