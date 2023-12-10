Tepkiler sonrası AKP harekete geçmek zorunda kaldı: Somali cumhurbaşkanının oğlunun işlediği cinayette polisler hakkında soruşturma kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanın oğlunun işlediği moto kurye cinayetine ilişkin yaşanan sıcak bir gelişmeyi aktardı.

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Tepkiler sonrası AKP harekete geçmek zorunda kaldı: Somali cumhurbaşkanının oğlunun işlediği cinayette polisler hakkında soruşturma kararı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuş; Shekh Mohamud'un yurtdışına kaçtığı tespit edilmiş, konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı, “Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” demişti.

Cinayete ilişkiler kamuoyundan da tepkiler yükselmişti.

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TEPKİLER SONUÇ VERDİ

Kamuoyundaki tepkilerin ardından AKP harekete geçmek zorunda kaldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada cinayete neden olan kazanın olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

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