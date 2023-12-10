Motokurye Göçer'in ölümünün ardından utanç fotoğrafları: Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş!

Türk vatandaşı Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud "askeri işbirliği için" görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmenin fotoğrafları yayımlandı.

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Motokurye Göçer'in ölümünün ardından utanç fotoğrafları: Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş!

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un 36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e resmi araçla çarparak ölümüne sebep olması ve tutuklanmadığı için yurtdışına çıkması gündemdeki yerini koruyor.

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TÜRK HEYET SOMALİ CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİ: MASADA ASKERİ İŞBİRLİĞİ VAR

BirGün’de yer alan habere göre; Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret ederek askeri iş birliği hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.

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KAZADAN SONRA SERBEST BIRAKILDI ÜLKEDEN GİTTİ

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı. Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den elini kolunu sallayarak kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Motokurye Göçer'in ölümünün ardından utanç fotoğrafları: Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş! - Resim : 3
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

ÜST DÜZEY ASKERİ UZMANLAR DA KATILDI

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un Türkiye’den kaçmasından 5 gün, Yunus Emre Göçer’in yaşamını yitirmesinden bir gün sonra ise (7 Aralık) Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve üst düzey askeri uzmanlar ve subayların katıldığı ziyaret, Somali Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Motokurye Göçer'in ölümünün ardından utanç fotoğrafları: Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş! - Resim : 4
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

‘ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ…’

Somali Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeş ülkemiz Türkiye'den askeri uzmanlar ve üst düzey subayları kabul eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve Eş-Şebab teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti” dendi.

Motokurye Göçer'in ölümünün ardından utanç fotoğrafları: Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş! - Resim : 5
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı (Somali Cumhurbaşkanlığı)

Açıklamanın devamında, heyetin, Somali Cumhurbaşkanı ile mevcut askeri iş birliğinin güçlendirilmesi hakkında görüştüğü belirtildi:

“Bu toplantıya Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Sayın İbrahim M. Yağlı da katılarak, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, Türk kardeşlerin kurtuluş operasyonundaki desteğinin önemi ve Somali'ye yönelik eğitim planının ele alındığı belirtildi.”

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