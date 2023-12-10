Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne yol açıtğı motokuryenin eşi: Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi

İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşıldı.

'EŞİMİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN, KAÇMASINA GÖZ YUMAN HERKESTEN ŞİKÂYETÇİYİM'

Motokurye Göçer'in eşi Öznur Göçer, eşinin ölümüyle alakalı konuştu.

Eş Göçer, “O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi" dedi.

Öznur Göçer şunları söyledi:

“Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı. Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum"