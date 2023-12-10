Genç kadın evinde ölü bulundu

Çorum’da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Genç kadın evinde ölü bulundu

Olay Akkent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Güler Selvi Gergin’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş
Düzce’de sağanak taşkına yol açtı Düzce’de sağanak taşkına yol açtı
Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak
ÇOK OKUNANLAR
Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı
'Rüşvet' suçundan tutuklanan kişi rüşvet vererek serbest kaldı: Rüşvet alan hakim ve savcıların listesini hazırladı 'Rüşvet' suçundan tutuklanan kişi rüşvet vererek serbest kaldı
Tokat'ta feci kaza: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi öldü Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi öldü