İsmail Saymaz: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş olabilir

Gazeteci İsmail Saymaz, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne sebebiyet verdiği motokurye Yunus Emre Göçer'i köşesine taşıdı.

İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un motosiklete arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşıldı.

Sözcü'deki köşesinde "Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Mohamud, ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş bile olabilir" diyen Saymaz, konuyla ilgili şunları paylaştı:

"Polisler Nöbetçi Savcı Ahmet Ünal’ı arayarak talimatını sordu. Savcı sözlü talimatında taksirle yaralama iddiasıyla soruşturma başlatılmasını, Göçer’in ifadesinin alınmasını istedi.

Ayrıca “Mohamud’un şüpheli ifadesinin alınmasını ve başkaca işlemi yok ise polis merkezi amirliğinden salıverilmesini” uygun gördü. İki polis Göçer’in ifadesi için hastaneye gitti. Ancak bilincinin kapalı olması sebebiyle ifadesi alınmadı.

YALAN SÖYLEDİ

Mohamud, aynı gün saat 17.39’da karakolda verdiği ifade de şunları söyledi:

“Göçer, bir anda sinyal vermeden frene bastı, sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. durup yol kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı sırada frene bastım ancak duramadım. İstemeyerek çarptım. Hızım 50-55 kilometre civarındaydı. Benim kusurum yoktur. Olay motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından meydana gelmiştir.”

MOBESE görüntüleri gösteriyor ki Mohamud, yalan söylüyor. Evet, Göçer yavaşlıyor. Ancak zaten sağ şeritten devam ediyor. Mohamud, değil frene basmak, hızını bile kesmiyor. Ayrıca Göçer’in kaskı var. Kaza anında kask savruluyor.

'YÜZDE 100 KUSURLU'

Böyle olduğu halde Mohamud savcılığa çıkarılmadan ve hiçbir tedbir konmadan karakoldan serbest bırakıldı. Avukat İyaz Çimen, nöbetçi savcılığa başvurarak, “Kaçılabilir” diye uyardığı halde önlem alınmadı. Göçer, 6 Aralık’ta can verdi. Bir gün sonra bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, Göçer’in en sağda seyrederken durma derecesinde yavaşladığı, direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna yönelttiği, aracın yavaşlamayarak motosiklete arkadan çarptığı belirtiliyor. Göçer’in kusurunun olmadığı, Mohamud’un asli kusurlu olduğu ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu rapor üzerine 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkardı. Ancak Mohamud’un, 2 Aralık’ta tarifeli uçağa binerek, Somali’ye kaçtığı ortaya çıktı. Bu arada Mohamud’a İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Haziran 2022’de iki yıl süreyle geçici ikamet belgesi verildiği ortaya çıktı. Mohamud’a neden bu belgenin verildiği anlaşılamıyor.

'KAÇMASINA YOL VERİLDİ'

Başsavcılık “Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” dedi.

Avukat İyaz Çimen’e “Neden serbest bıraktılar?” diye sordum. O da anlam veremiyor.

Çimen: Kaza tutanağında Göçer’in suçlu olduğu yazsaydı, olağan bir süreç diyebilirdim. Ama yüzde 100 kusursuz. Normalde karakoldan salmazlardı. Ölüm gerçekleşecek mi, emin olurlar, ona göre hareket ederlerdi.

Sordum: Ne olmuş olabilir?

“Türkiye’de birilerine ulaşmak çok kolay” dedi.

Mohamud, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasa karakoldan bırakılır mıydı? Asla. Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Mohamud, ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş bile olabilir. Öyle veya değil, Mohamud’un kaçmasına göz yumuldu ve yol verildi. Yabancı katiller kaçarken kaçaklar, düzensiz göçmenler ve yabancıların karıştığı suçları duyuran milliyetçi gençler adeta terörist sayılarak tutuklanıyor. ‘Muz Cumhuriyeti’ne hoşgeldiniz!"

Kaynak: Gerçek Gündem