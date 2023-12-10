İş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı: Uyarınca kurşunların hedefi oldu

İş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de rastgele ateş açan bir kişiyi uyardığı sırada kurşunların hedefi oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek uyarıda bulundu.

Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek 3 el ateş etti. Sözbir, yaralı halde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

AVUKATI KONUŞTU

Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Sözbir'in avukatı Baran Akcan, "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkıyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor. Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalanacağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.