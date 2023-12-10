İmamoğlu, Gezi tutsağı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir'in 'adalet' çağrısına ses oldu: Yol arkadaşımın eşinin haklı çağrısına ses veriyorum

Eski milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, birçok yazar, akademisyen ve insan hakları savunucusunun imzacı olduğu, "Gezi Davası İçin Adalet Çağrısı" isimli bildiriyi paylaştı.

Gezi Davası Tutuklusu, İBB Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, bu çağrıyı alıntılayarak, yaşadıkları haksızlıkları dile getirdi.

Meriç Demir, Tam 20 aydır bu cümleyi duyuyorum diyerek, “Yaşadığınız çok büyük haksızlık, eşinizin Gezi’de hiçbir şiddet olayıyla ilişkisi olmadığını, hükümeti devirmeye teşebbüs etmediğini herkes biliyor. Çok üzülüyoruz, umarız yakında kavuşursunuz” insanların kendisine söylediği ifadeyi aktardı.

Demir, eşi Tayfun Kahraman ve Gezi tutsakları için adalet çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Tüm kesimlerden siyasilere, gazetecilere, hukukçulara, meslektaşlarıma, eve damacana su getiren Tarık Abi’den, Vera’nın öğretmeni Fatoş’a, marketteki Ayla Teyze’den, kasiyer Güliz Hanım’a Gezi Davası’nı anlatıyorum. Türk Milleti’ne dilim döndüğünce ne yaşadığımızı anlatıyorum. Çünkü üzerinde “Türk Milleti Adına” verildiği yazılan karar metinleri büyük bir hukuksuzluktan ibaret. Onlar adına alınan karara Türk Milleti “Çok üzülüyoruz” diyor. 20 aydır bir kişi bile bana “Tayfun Kahraman

,senin eşin, çocuğunun babası suçlu, bak burada delil var” demiyor, çünkü yok. Olmadığını herkes biliyor. Ben de Adalet Çağrısı’na ses veriyorum; Türk Milleti Adına verdiğiniz kararı içine sindiren tek bir insan bulamıyorum. Yeter."

“Yaşadığınız çok büyük haksızlık, eşinizin Gezi’de hiçbir şiddet olayıyla ilişkisi olmadığını, hükümeti devirmeye teşebbüs etmediğini herkes biliyor. Çok üzülüyoruz, umarız yakında kavuşursunuz.”



Tam 20 aydır bu cümleyi duyuyorum.



Tüm kesimlerden siyasilere, gazetecilere,… https://t.co/DVchFnw0RS — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) December 10, 2023

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRIYA DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meriç Kahraman'ın çağrısından “20 aydır bir kişi bile bana Tayfun Kahraman senin eşin, çocuğunun babası suçlu, bak burada delil var” demiyor, çünkü yok. Olmadığını herkes biliyor” sözlerini alnıtılayarak, çağrıya ses olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, "Yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir’in haklı çağrısına ses veriyorum" dedi.

“20 aydır bir kişi bile bana “@tayfun_kahraman, senin eşin, çocuğunun babası suçlu, bak burada delil var” demiyor, çünkü yok. Olmadığını herkes biliyor.”



Yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir’in haklı çağrısına ses veriyorum. https://t.co/C7X5acCoZf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 10, 2023

NE OLMUŞTU?

Gezi davası tutuklusu şehir planlamacı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'de görülen davada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Kahraman'ın eşi Miraç Demir Kahraman, kocası ve tüm Gezi tutsakları için adalet mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem