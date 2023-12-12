İsmail Saymaz: Savcı, görüntülere rağmen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kararını değiştirmedi

Sözcü yazarı Saymaz, nöbetçi savcının, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud’un motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpma görüntülerine rağmen serbest bırakılması kararını değiştirmediği iddiasını gündeme taşıdı.

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İsmail Saymaz: Savcı, görüntülere rağmen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kararını değiştirmedi

Motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kazada Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un serbest bırakılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kaza hakkında ilk tutanağı tutan ve sonrasında açığa alınan iki polisin, “Önde seyir halinde bulunan Göçer direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpar, kaldırımdan sekerek Mohamud’un kullanmış olduğu aracın önüne düşer. Araç duramayarak, sol ön kısımlarıyla çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş olup kazanın oluşumunda Göçer’in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1A (Sürücünün geçme dönme dışında şerit değiştirmesi) maddesini ihlal ettiği, Mohamud’un beyanından ve kaza yeri inceleme sonucu görüş ve kanaatine varılmıştır” şeklinde ifade ettiğini yazdı.

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Saat 14.00 sularında tutulan bu tutanağa karşı, olay yeri görüntülerini izleyen polislerin saat 17.00 sularında yazdığı tutanakta ise olayın ilk tutanakta belirtildiği gibi olmadığı yazıldı.

İsmail Saymaz: Savcı, görüntülere rağmen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kararını değiştirmedi - Resim : 3

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SAVCI KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

İsmail Saymaz, görüntülere ve ikinci tutanağın yazılmış olmasına rağmen savcının Mohamud hakkındaki kararının değişmediğini belirterek şunları yazdı:

“Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği yetkilileri ise saat 17’de nöbetçi savcıyı arayıp talimatını aldı. 20 dakika sonra, saat 17.20’de, MOBESE görüntüleri iki polis tarafından izlenerek, tutanağa dönüştürüldü. Tutanakta yazıldığı üzere Göçer’in kaldırıma çarpıp sekerek Mohamud’ın önüne düşmediği görüldü. 19 dakika sonra Mohamud’un ifadesi alındı. Mohamud, görüntülere rağmen Göçer’i suçlayarak, 'Hiç sinyal vermeden frene bastı, sağa dönüş yaptı ve kaskı bulunmuyordu' diye yalan söyledi. Fakat karakoldan serbest bırakıldı. İddia o ki... Karakol yetkilileri savcıya kaza görüntülerini göndererek, bilgi verdi. Yine de karar değişmedi. Göçer’in avukatı İyaz Çimen, 1 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Mohamud’un kaçabileceğini belirtti ve tutuklanmasını istedi.”

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İsmail Saymaz Motokurye Yunus Emre Göçer Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu
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