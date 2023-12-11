Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ezip kaçmıştı: Motokuryenin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Geçimini sağlamak için motokuryelik yapan, 1 otizmli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, İstanbul Fatih'te yaşanan kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, Göçer'in motoruna arkadan çarpmasıyla yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede 6 gün yaşam savaşı veren Göçer, hayatını kaybetmişti.

Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yunus Emre Göçer'in yerde 20 dakika kadar yattığı ve ambulansın hemen gelmediği öğrenildi.

'ONUN KATİLİNİ CEZALANDIRMAK BU ÜLKE İÇİN NAMUS MESELESİ OLMALI'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kaza anının görüntülerini paylaşarak, "Yunus Emre Göçer Somalili tarafından ezildikten 20 dakika sonra yerde yatıyor. Anlık paylaşılmış. Hala ambulans gelmemiş. 2 otistik çocuk babası. Namusu ile para kazanma mücadelesi veriyor. Onun katilini cezalandırmak bu ülke için namus meselesi olmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un motosiklete arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşıldı.

Göçer'in eşi Öznur Göçer, kocasının ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam, polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem