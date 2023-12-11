İddia: Şırnak'ta yurttan atılan lise öğrencisi intihar etti

Şırnak'ta yurttan atılan bir lise öğrencisinin intihar ettiği iddia edildi.

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İddia: Şırnak'ta yurttan atılan lise öğrencisi intihar etti

Şırnak’ta yurttan atılan bir lise öğrencisinin intihar ettiği iddia edildi. Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Şırnak'ta Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda kalan bir lise öğrencisinin yurttan atılmasının ardından intihar ettiği öne sürüldü.

Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medyadan şu paylaşımı yaparak olayın aydınlatılması çağrısında bulundu:

"Bir öğrenci intiharı daha! Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda kalan bir öğrenci yurt müdürüyle tartıştıktan sonra yurttan atıldı. Öğrenci yurttan atıldıktan sonra intihar etti. Ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Olay derhal aydınlatılsın."

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