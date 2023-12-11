Sazan sarmalı ile 150 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi

Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemiyle 150 milyon TL vurgun yapan şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sazan sarmalı ile 150 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin dijital sazan sarmalı yöntemiyle, Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Siber polisler yaptıkları çalışmada şebekenin lideri olan Ali B., liderin kardeşi Bekir B.’yi ve şebekenin içerisinde yer alan Murat D., Murat T., Mehmet S., Vedat Ö. Mehmet Emin S. ve İsa Y.’ye ulaştı. Ekipler şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.

ARAÇ, EV VE ARSALARINA EL KONULDU

Şüpheliler, parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi.

Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araca, 3 eve ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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