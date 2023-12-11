E-sınava giren jokerler yakayı ele verdi

Tokat KOM Şube Müdürlüğü’nce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Tokat İl Merkezinde yapılan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavına (MTSK), Şanlıurfa ilinden gelip 2 asıl aday yerine sınava giren 2 şüpheli joker yakalandı.

Soruşturmanın devamında ise şüphelileri Tokat iline getirip sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü de yakalandı. Toplam 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA