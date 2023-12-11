İSKİ son durumu paylaştı: Yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı buldu
Yağışların etkisiyle doluluk oranı artan İstanbul barajlarında, İSKİ'nin paylaştığı son veriye göre doluluk oranı yüzde 40'a dayandı.
İstanbul'da barajların doluluk oranları açıklandı.
Kasım ayının başlarında yüzde 17.82'ye kadar gerileyen baraj doluluk oranı, megapol için kriz yaratmıştı.
Geçtiğimiz haftalardaki yoğun yağışlar sonrası su oranında artış yaşanan barajların doluluk oranı yüzde 40'a yaklaştı.
İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.
Megakentin barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:
Alibey Barajı; yüzde 50,89
Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05
Darlık Barajı; yüzde 56,86
Elmalı Barajı; yüzde 88,38
Istrancalar Barajı; yüzde 40,47
Kazandere Barajı; yüzde 13,53
Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08
Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08
Terkos Barajı; yüzde 23,67
Ömerli Barajı; yüzde 64,4
Kaynak: Gerçek Gündem