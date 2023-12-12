Acılı eş anlattı: Müge Anlı'ya başvurduk, ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler ama bizi yayına almadılar

Yaşamını yitiren motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi, ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı programa başlarına gelen cinayetle ilgili başvurduğu ancak yayın ekibinin bu talebi reddettiği ortaya çıktı.

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Acılı eş anlattı: Müge Anlı'ya başvurduk, ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler ama bizi yayına almadılar

Cumhuriyet, Somali cumhurbaşkanının oğlu Hasan Şeyh Mahmut’un motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmasıyla ilgili birçok ayrıntıyı gündeme getirmeye devam ediyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, son olarak Göçer’in eşi cinayete ilişkin başvurduğu ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına kabul edilmediği ortaya çıktı.

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mahmut ise iddiaya göre polis tutanağında “Motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Kazanın ardından Göçer’in ailesi olayı aydınlatabilmek için iktidara yakın yayın organı ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptı. Ancak bu talepleri kabul edilmedi. Konuya ilişkin motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer Cumhuriyet’e konuştu.

‘TAKSİRLİ KAZA DEDİLER’

Öznur Göçer, “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler. Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

20 DAKİKA AMBULANS GELMEMİŞ

Öte yandan kazanın ardından çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kaza sonrasında hemen ambulans çağrıldığı ancak olayın üstünden 20 dakika geçmesine karşın ambulansın gelmediği ortaya çıktı.

DUBAİ’YE KAÇTI İDDİASI

Basına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Somalili bir diplomat, Muhammet Hasan Şeyh Mahmut kazanın ardından Dubai’ye kaçtığını iddia etti.

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Yunus Emre Göçer Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu
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