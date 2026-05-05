Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı diziden kazandığı ücret gündem oldu. İddialara göre ünlü oyuncu bölüm başına 1,5 milyon TL alırken, aylık geliri 6 milyon TL’ye ulaşıyor.
Şimdilerde Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisiyle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu kazancıyla gündeme geldi.
Başarılı oyunculuğu, karizmatik tavırları ve yakışıklılığıyla büyük beğeni toplayan Kaygılaroğlu'nun diziden bölüm başı kazancı ortaya çıktı.
Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre ünlü oyuncu fenomen diziden bölüm başına tam tamına 1,5 milyon TL kazanıyor.
Ayda 4 bölüm yayınlanan diziden Kaygılaroğlu'nun aylık kazancı ise 6 milyon TL'ye denk geliyor.
