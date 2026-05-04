Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar Evlendi! İşte Gelinlikli İlk Poz

“Daha On Yedi” dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade’nin özel hayatına dair sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, dizinin çekimlerinin yapıldığı Bodrum’da Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız evlendiği öne sürüldü.

Nikah sonrası sosyal medya hesabından doğrudan bir düğün karesi paylaşmayan Cavadzade’nin, önce boş sandalyelerin yer aldığı bir fotoğraf yayımlaması dikkat çekti. Ardından Uçar ile sırtı dönük bir kare paylaşan oyuncunun, nikah gününün sabahında ise dizinin afiş çekimlerine katıldığı öğrenildi.

Paylaşımlarda en çok konuşulan detaylardan biri de oyuncunun poodle cinsi köpeği Dolce oldu. Dolce’nin nikah için papyonla hazırlandığı görüldü.

Gelinlik tercihine dair merakın arttığı süreçte Cavadzade, düğünden saatler sonra ilk gelinlik fotoğrafını paylaştı. Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan gelinlik, hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

Öte yandan düğünün, Kadir Taner Uçar’ın doğum gününe denk geldiği iddiaları da gündeme geldi. Uçar’ın 36, Cavadzade’nin ise 43 yaşında olduğu ve çift arasında 7 yaş fark bulunduğu konuşuluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş