Akın Akınözü’nden Sürpriz Aşk İlanı

Son olarak Veliaht dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Akın Akınözü, uzun süren sessizliğini bozarak kalbinin kapılarını açtı. Dün akşam Kenan Doğulu'nun senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği görkemli konsere katılan Akınözü, Melis Uzunoğlu ile tüm bakışları üzerine topladı.

SORULARA GÜLÜMSETEN YANIT

tv100 Magazin Hattı’nın kameralarına yansıyan o anlarda, özel hayatına dair soruları yanıtlayan başarılı oyuncu, "Özel hayatınızda yeni bir değişiklik var mı?" sorusuna kız arkadaşı Melis Uzunoğlu’nu işaret ederek, "Demek ki bir değişiklik varmış" yanıtını verdi.

Bu sözlerle ilişkisini ilk kez resmiyete döken Akınözü’nün mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: tv100