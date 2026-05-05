NOW TV'nin Sevilen Dizisi Kıskanmak Final Yapıyor: Tarih Belli Oldu

Başrollerinde Özgü Namal ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı “Kıskanmak” dizisi için final kararı alındı. NOW ekranlarında yayınlanan yapım, 19 Mayıs’ta yayımlanacak 33. bölümüyle izleyiciye veda edecek.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Kıskanmak için final kararı verildi. Kıskanmak dizisinin ekibi son kez bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım'ın NOW’da ekrana gelen dizisinin final sahnesi de çekildi. Nadim Güç’ün yönettiği Kıskanmak ekibi beraber veda pastası kesti. Kıskanmak dizisi 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

KISKANMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir.

Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.

Kaynak: Birsen Altuntaş

