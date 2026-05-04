14 Mayıs’ta Harbiye’de Ebru Yaşar Fırtınası Esecek

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs’ta Chamada Prestige sahnesine çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, samimi açıklamalara imza attı.

Kıbrıs sahnesiyle ilgili konuşan Yaşar, “Kıbrıs’ı ve Kıbrıs halkını çok seviyorum. Özellikle Chamada sahnesinin benim için ayrı bir yeri var. Bu akşam dinleyicilerin çok güzel eğleneceğinden hiç şüphem yok” dedi.

HARBİYE'DE HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Harbiye konseri hakkında da heyecanını dile getiren sanatçı, “Harbiye benim için her zaman çok özel. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Çok yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz. Sürprizlerle dolu bir şova hazırlanıyoruz. Dinleyicilerimi o gece büyüleyici bir atmosfer bekliyor" açıklamasında bulundu.

"KİMSEYLE REKABET HALİNDE DEĞİLİM"

Uzun yıllardır müzik sektöründe kalıcı olmasının sırrı sorulduğunda ise Yaşar, “Ben işimi aşkla yapıyorum. Bu mesleğe hiçbir zaman sadece iş olarak bakmadım. Eğitimini aldım, çok çalıştım. Kimseyle rekabet halinde değilim onlara sadece ilham olabilirim” dedi.

Sosyal medyanın sanatçılar üzerindeki etkisiyle ilgili de konuşan Yaşar, “Sosyal medya artık hayatımızın çok önemli bir parçası. Biz sanatçılar için de öyle. Ben de gücüne inanıyorum ve aktif kullanıyorum” diye konuştu.

YENİ PROJE GELİYOR

Yeni projeleri hakkında da ipuçları veren Ebru Yaşar, “Düet yapmayı seviyorum YouTube’la ilgili istediğim bir projem vardı. Ona başladım çok yakında yayında olacak” sözleriyle merak uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi