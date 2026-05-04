14 Mayıs’ta Harbiye’de Ebru Yaşar Fırtınası Esecek

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 14 Mayıs'ta Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek. Kıbrıs'ta sahne alan sanatçı, Harbiye konseriyle ilgili heyecanını dile getirerek, "Sürprizlerle dolu bir şova hazırlanıyoruz, dinleyicilerimi oraya da bekliyorum" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs’ta Chamada Prestige sahnesine çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, samimi açıklamalara imza attı.

Kıbrıs sahnesiyle ilgili konuşan Yaşar, “Kıbrıs’ı ve Kıbrıs halkını çok seviyorum. Özellikle Chamada sahnesinin benim için ayrı bir yeri var. Bu akşam dinleyicilerin çok güzel eğleneceğinden hiç şüphem yok” dedi.

HARBİYE'DE HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Harbiye konseri hakkında da heyecanını dile getiren sanatçı, “Harbiye benim için her zaman çok özel. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Çok yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz. Sürprizlerle dolu bir şova hazırlanıyoruz. Dinleyicilerimi o gece büyüleyici bir atmosfer bekliyor" açıklamasında bulundu.

14 Mayıs’ta Harbiye’de Ebru Yaşar Fırtınası Esecek - Resim : 1

"KİMSEYLE REKABET HALİNDE DEĞİLİM"

Uzun yıllardır müzik sektöründe kalıcı olmasının sırrı sorulduğunda ise Yaşar, “Ben işimi aşkla yapıyorum. Bu mesleğe hiçbir zaman sadece iş olarak bakmadım. Eğitimini aldım, çok çalıştım. Kimseyle rekabet halinde değilim onlara sadece ilham olabilirim” dedi.

Sosyal medyanın sanatçılar üzerindeki etkisiyle ilgili de konuşan Yaşar, “Sosyal medya artık hayatımızın çok önemli bir parçası. Biz sanatçılar için de öyle. Ben de gücüne inanıyorum ve aktif kullanıyorum” diye konuştu.

YENİ PROJE GELİYOR

Yeni projeleri hakkında da ipuçları veren Ebru Yaşar, “Düet yapmayı seviyorum YouTube’la ilgili istediğim bir projem vardı. Ona başladım çok yakında yayında olacak” sözleriyle merak uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ablaya Acı Veda: Zerrin Özer Cenazede Fenalaştı Ablaya Acı Veda! Zerrin Özer Cenazede Fenalaştı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Akın Akınözü’nden Sürpriz Aşk İlanı Akın Akınözü’nden Sürpriz Aşk İlanı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
Uşak'ta 7 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var Uşak'ta 7 Araç Birbirine Girdi
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Sinyali: Artık Kimlikle Satılacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Sinyali: Artık Kimlikle Satılacak