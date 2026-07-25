Televizyonda Bir Çağ Kapanıyor: 20 Yıllık Efsane ‘Arka Sokaklar’ İçin Final Kararı

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Türk televizyonlarının fenomen yapımlarından Arka Sokaklar, 20 sezonun ardından ekranlara veda ediyor. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projenin sona erdiğini duyurdu.

Yurdakul, dizinin 2006-2022 yılları arasında Erler Film çatısı altında çekildiğini, ardından D Media yapımcılığında üç sezon daha devam ederek 20. sezonunu tamamladığını hatırlattı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken dizinin geleceğinin belirsizliğe girdiğini belirten Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin güncel koşulları değerlendirerek projeyi sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

KARAR KANALDAN GELDİ

Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Yurdakul, şunları söyledi:

"Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu. Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

'HAKKIYLA VEDA EDEMEDİ'

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı. Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz. Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."