Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Ezel Akay Hakkında Karar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı. Operasyon yapılan evde kenevir üretimi için düzenlenen oda ise dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldığı ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesindeki evine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

EVDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

İstihbari ve analiz çalışmaları sonucunda, Rüştiye Mahallesinde bulunan evde yapılan aramalarda bin 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1 adet aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Ezel Akay Hakkında Karar - Resim : 1

AKAY'DAN GAZETECİLERE TEPKİ

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı. Hastanedeki muayenenin ardından Akay kardeşler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

EVDEN KENEVİR TARLASI ÇIKTI

Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu.
Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Ezel Akay Hakkında Karar - Resim : 2

EZEL AKAY'A ADLİ KONTROL, KARDEŞİNE TUTUKLAMA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

Kaynak: DHA-İHA

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