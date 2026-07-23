Muhtemel Aşk’ta Büyük Kırılma: Yeni Bölüm Öncesi Fragman Gündem Oldu

Reytinglerde zirveyi bırakmayan “Muhtemel Aşk”, yeni bölüm fragmanıyla gündem olurken, izleyicilerden gelen yorumlar dizinin hikayesinde kritik bir kırılmanın sinyalini verdi.

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Muhtemel Aşk’ta Büyük Kırılma: Yeni Bölüm Öncesi Fragman Gündem Oldu
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Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı “Muhtemel Aşk”, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Reytinglerde her hafta zirvede yer alan dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölüm öncesinde paylaşılan son fragman kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada izleyicilerden yoğun yorum geldi. Fragmana ilişkin yapılan değerlendirmelerde “Önceki fragman korkutmuştu”, “Tam izlenmez diyordum”, “Senarist ilk fragmanın tepkilerinden sonra kendine gelmiş” ve “Önceki fragmandan sonra ilaç gibi geldi valla” ifadeleri öne çıktı.

Dizinin yeni bölümünde ise hikayede kritik bir dönemeç yaşanacak. Aşkın büyük bir sınavdan geçeceği bölümde söylenecek tek bir söz, Defne ile Kadir’in hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek.

Kadir, gerçeğe adım adım yaklaşırken Defne sevdiği adamı korumak için ağır bir bedel ödemeye hazırlanıyor. Tolga’nın beklenmedik hamlesi dengeleri altüst ederken, Leyla ile kurduğu iş birliği Defne ve Kadir’in mutluluğunu tehdit ediyor.

Vicdanı ile kalbi arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler tüm karakterleri bambaşka bir yola sürükleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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