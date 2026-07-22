'Godzilla vs. Kong' Serisinin Ünlü Yıldızı Kaylee Hottle Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

“Godzilla vs. Kong” serisinde Jia karakteriyle tanınan 18 yaşındaki oyuncu Kaylee Hottle, ABD’nin Maryland eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ani ölümü, sinema dünyasında derin üzüntü yarattı.

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'Godzilla vs. Kong' Serisinin Ünlü Yıldızı Kaylee Hottle Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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“Godzilla vs. Kong” serisinde canlandırdığı Jia karakteriyle tanınan genç oyuncu Kaylee Hottle’dan acı haber geldi. 18 yaşındaki oyuncu, ABD’nin Maryland eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından doğrulanan bilgilere göre kaza, salı sabahı gerçekleşti. Hottle’ın içinde bulunduğu aracın yoldan çıkarak hendeğe savrulduğu öğrenildi.

ARAÇTA ÜÇ KİŞİ BULUNUYORDU

ABD basınında yer alan haberlere göre, 1995 model bir otomobilin karıştığı kazada üç kişi bulunuyordu. Kazada genç oyuncu hayatını kaybederken, 19 yaşındaki sürücünün hafif yaralandığı, diğer yolcunun ise tedaviye ihtiyaç duymadığı belirtildi.

JIA KARAKTERİYLE TANINDI

Doğuştan işitme engelli olan Kaylee Hottle, 2021 yapımı “Godzilla vs. Kong” ve devam filmi “Godzilla x Kong: The New Empire”da Jia karakterine hayat vermişti. Hottle’ın canlandırdığı karakter, King Kong ile işaret dili aracılığıyla iletişim kurabilmesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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