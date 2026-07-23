Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan incelemelerin ardından Ankara'da iki şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği; soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tunceli'de Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihindeki kaybı ve bu sürecin bir cinayetle sonuçlandığına ilişkin iddialar üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dijital materyallerine el konulmuş, teknik incelemeler yapılmıştır.

Şüpheli Tuncay Sonel ile soruşturmanın diğer şüphelisi Gökhan Ertok (ihraç polis memuru) arasındaki yazışmalar incelendiğinde; söz konusu yazışmaların, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme (TCK m.281), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK m.136), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK m.109), Kasten Yaralama (TCK m.86), Yağma (TCK m.148), Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK m.244/2)” kapsamında suç oluşturduğu değerlendirmesi yapılmıştır.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan tespitlere istinaden söz konusu atılı suçlar kapsamında olayla ilgileri olduğu değerlendirilen şüpheliler Tuncay Sonel (cezaevinde tutuklu), Şükrü Eroğlu (cezaevinde tutuklu), Gökhan Ertok (cezaevinde tutuklu), Emre Ezertaş (ACA Bilişim Çalışanı) ve Sefa Karasu haklarında 23.07.2026 tarihinde sabah 05:00'ten itibaren geçerli olmak üzere Ankara ilinde tespit edilen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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