İzmit Belediyesi'ne Operasyonunda Gözaltına Alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Eşi Dahil 30 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
İzmit Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırmak" suçlamaları yöneltilen, operasyonda gözaltına alınan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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