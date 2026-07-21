Jennifer Lopez'den Küvette Doğum Günü Paylaşımı

Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda’nın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı dikkat çeken karelerle kutladı. Küvette verdiği pozla gündem olan ünlü isim, Fransa’da düzenlenen doğum günü yemeğinde de objektiflere yansıdı.

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Jennifer Lopez'den Küvette Doğum Günü Paylaşımı
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez’in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı karelerle kutladı. Ünlü isim, paylaşımlarıyla kısa sürede gündem oldu.

24 Temmuz’da 57 yaşına girmeye hazırlanan Lopez, küvette verdiği pozla dikkat çekti. Rahat bir ortamda çekilen fotoğraflarda Lopez’in küvette poz verdiği, kardeşi Lynda’nın ise yanında oturarak neşeli anlar yaşadığı görüldü.

Jennifer Lopez'den Küvette Doğum Günü Paylaşımı - Resim : 1

Doğallığın ön planda olduğu karelerde Lopez’in makyajı ve özenli saç stiliyle şıklığından ödün vermemesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim paylaşımında, “Çifte doğum günü için kardeş tatili harika bir fikir. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lopez kardeşler, Fransa’da da birlikte görüntülendi. Paris’te bulunan bir restoranda doğum günü yemeğine çıkan ikili, çıkışta objektiflere yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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