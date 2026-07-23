Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı: 'Hazine Yardımı Vekil Sayısına Göre Dağıtılsın'

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan bölünme ve Özgür Özel liderliğinde kurulacağı açıklanan yeni partiye dair ezber bozan bir öneride bulundu. MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ana muhalefet partisinin Hazine'den aldığı dev bütçenin, yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısına göre bölüştürülmesi gerektiğini savundu.

'80-90 MİLLETVEKİLİNİN GİDECEĞİ KONUŞULUYOR'

MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin merkezine oturan yeni parti tartışmalarını değerlendirdi.

CHP içindeki kopuşun sürpriz olmadığını belirten Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur" ifadelerini kullandı.

1.8 MİLYARLIK HAZİNE YARDIMI MASAYA YATIRILDI

Yeni partinin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkacak finansal ve lojistik sorunlara değinen MHP lideri, dikkat çeken bir "mal taksimi" formülü sundu. Mevcut yasalara göre yeni partinin Hazine yardımından doğrudan faydalanamayacak olmasına atıfta bulunan Bahçeli, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda etik olan bir yol vardır" dedi.

'VEKİL SAYISI ORANINDA PAY AKTARILMALI'

Bahçeli, CHP'nin 2026 yılı bütçesinden yeni oluşuma pay verilmesi gerektiğini belirterek adalete ve siyasi etiğe vurgu yaptı. MHP lideri konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."