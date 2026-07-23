AYM'den Tarihi Madımak Kararı: Tazminat Ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin yargısal sürecin etkili yürütülmediği gerekçesiyle, oy birliğiyle 'yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine' ve ölenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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AYM'den Tarihi Madımak Kararı: Tazminat Ödenecek
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Türkiye hukuk tarihinin en kritik dosyalarından biri olan Sivas Madımak Oteli katliamına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) tarihi bir hamle geldi. Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olayların ardından başlatılan yargısal sürecin "etkili biçimde yürütülmediğini" saptayarak, oy birliğiyle hak ihlali kararı verdi.

YÜKSEK MAHKEME KARARA BAĞLADI

Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları, iç hukuk yollarının tükenmesi ve uzayan yargılamaların cezasızlıkla sonuçlanması üzerine "etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmediği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM Genel Kurulu, milyonların gözünün çevrildiği bu kritik başvuruyu bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

'YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Yüksek Mahkeme üyelerinin tamamının katılımıyla yapılan oylamada, adli makamların süreci işletme biçimi kusurlu bulundu. AYM, Anayasa'nın güvence altına aldığı "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" oy birliğiyle hükmetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca başvuruculara manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Madımak Katliamı Tazminat
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