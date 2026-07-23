MSB Duyurdu: Eurofighter Uçuş Eğitimi Ağustos'ta Başlıyor

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirmesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Türkiye'den İngiltere'ye Eurofighter eğitimi için personel gönderilecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir."

HAVA HARP OKULUNDAKİ ÖĞRENCİ VEFATI

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili başlatılan idari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE/ HUDUT GÜVENLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri; terörle mücadeleye, sınırları korumaya; karada, denizde ve havada kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu. Engellenen 946 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776’ya ulaştı.

Kaynak: AA