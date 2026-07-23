Şile Belediyesi Kasasından Çıkan Milyonlar Ahbap’a mı Gitti? İhale Kurgu, Şirket Paravan, Yöneticiler Gölge

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İstanbul'da yürütülen iki büyük yolsuzluk operasyonu adliyede tek bir noktada birleşti. Şile Belediyesi'nin düzenlediği festival ihalelerindeki rüşvet ve zimmet iddialarını inceleyen adli makamlar, yolsuzluk çarkının merkezinde Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in (Koşan Adam firması) yer aldığını deşifre etti. Etkin pişmanlık beyanları, bilirkişi ve MASAK raporlarıyla desteklenen dosyada, kamu kaynaklarının paravan şirketler üzerinden bu ağa nasıl aktarıldığı ortaya çıktı.

İKI BÜYÜK DOSYANIN KESİŞME NOKTASI: 'GÖLGE YÖNETİCİ'

Yolsuzluk soruşturmasında, Şile Belediyesi ile Ahbap Derneği dosyalarının nasıl iç içe geçtiği kanıtlarıyla ortaya konuldu. Hazırlanan bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali için yapılan hizmet alım sürecinin baştan sona kurgusal olduğu belirtildi.

Resmi yüklenici görünen SUR Müzik firmasının sadece bir "vitrin" ve paravan olduğu aktarılırken; parayı kontrol eden, finansal gücü elinde tutan ve organizasyonu arkadan yöneten "gölge yöneticinin" ise Ahbap soruşturmasının tutuklusu Berkant Acil olduğu dosyaya girdi.

BELEDİYE PARASI PATRONUN CEBİNE DÖNDÜ

Raporda, "Belediyeden çıkan paranın, taşeronlar üzerinden dolaşıp tekrar patronun cebine girmesi döngüsüdür" ifadesi kullanılarak organize bir para aktarımı yapıldığı vurgulandı. Şile Belediyesi'nin kasasından çıkan tutarlar ile sanatçılara fiilen ödenen ücretler arasında tam 20 milyon 858 bin 333 TL'lik uçurum saptandı.

Raporda iki büyük konsere ait vurgun şu şekilde belgelendi:

Sıla Konseri: Belediyeye fatura edilen tutar 6 milyon 200 bin TL olurken, sanatçının beyan ettiği fiili gelir sadece 625 bin TL'de kaldı (Aralarında 5 milyon 575 bin TL fark var).

Gazapizm Konseri: Belediyeye 4 milyon 500 bin TL fatura kesilirken, sanatçının eline geçen gerçek tutarın 166 bin 667 TL olduğu belirlendi (Aralarında 4 milyon 333 bin 333 TL fark var).

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İTİRAF ETTİ

Ahbap şüphelileriyle örülen bu çark, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklu şüpheli Oğuz Kaçmaz'ın itiraflarıyla iyice netleşti.

Kaçmaz ifadesinde, "İhale konuşulduğu gibi Koşan Adam firmasına verildi fakat kağıt üzerinde SUR Müzik Organizasyon firması bu ihaleyi aldı diye biliyorum" diyerek paravan sistemi doğruladı. Kaçmaz ayrıca, "Telefonumda bulunan listedeki konser firması parasının hikayesi budur ama benim bildiğim bu para 4 milyon TL olarak belediye başkanına peyderpey ödendi" iddiasında bulundu.

Dosyadaki bir diğer şüpheli Furkan Yapıcı da bu ihaleyi bağlamak karşılığında 4 milyon TL rüşvet istendiğini bizzat duyduğunu ve dönen çarkı orada anladığını itiraf etti.

'TEFECİLİK BOYUTUNDA PARA TRAFİĞİ'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da iki dosyanın finansal bağını mühürledi. SUR Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse'ye belediyeden aktarılan 16 milyon 795 bin 300 TL'nin, 3 milyon 422 bin 150 TL'lik kısmının doğrudan Koşan Adam-Berkant Acil hesaplarına gönderildiği saptandı.

Köse’nin hesaplarında borç adı altında yapılan ve 24 milyon lirayı bulan 142 farklı transferi inceleyen MASAK uzmanları, "Bu tutar ve işlem yoğunluğu uygulamada tefecilik soruşturmalarında dahi nadiren rastlanan seviyededir" değerlendirmesini yaptı.

Tutuklu sanık Mehmet Sait Köse suçlamaları reddederek hesap hatası olduğunu savunurken, her iki soruşturmanın birbiriyle bağlantılı halkalarını ortaya çıkaran yargı süreci derinleşerek devam ediyor.

Kaynak: İHA