Tonlarca Uyuşturucu, Milyonlarca Elektronik Eşya... Gümrükte Kaçakçılara 63 Milyar Liralık Şok

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, teknolojik altyapı ve gelişmiş analiz tekniklerini kullanarak kaçakçılık şebekelerine ağır bir darbe indirdi. Yılın ilk 6 ayında düzenlenen 3 bin 433 operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla tam 62 milyar 727 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koyuldu.

37,9 TON UYUŞTURUCU ENGELLENDI

Gümrük Muhafaza ve İstihbarat birimlerinin 7/24 esasıyla yürüttüğü çalışmalarda, özellikle uyuşturucu ticareti yapan şebekelerin rotaları deşifre edildi. İlk yarıyılda yapılan aramalarda toplam 37,9 ton uyuşturucu madde ele geçirilerek toplum sağlığını ve gençliği hedef alan büyük bir tehdit engellenmiş oldu.

Operasyonların derinleştirilmesiyle, haksız kazanç sağlayan ve piyasa dengesini bozmaya çalışan kaçakçılık ağları çökertildi.

MİLYONLARCA KAÇAK MALZEME

Ekiplerin operasyonlarında; 1 milyon 689 bin makine aksamı, 880 bin 365 elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 792 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstile kadar çok geniş bir yelpazedeki ürüne el konuldu.

HAZIRAN AYINDA REKOR ARTIŞ

Kaçakçılıkla mücadelede haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 147 gibi rekor bir artış kaydedildi. Düzenlenen 640 ayrı baskında 22 milyar 415 milyon lira değerinde kaçak malzeme ve uyuşturucu yakalandı. Sadece haziran ayı bilançosunda 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt ve 278 araç yer aldı.

'AİLE VE NÜFUS ON YILI' VİZYONUYLA 7/24 MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mücadelenin sadece ekonomik değil sosyal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda, aileyi ve gelişim çağındaki çocukları her türlü zararlı maddeden korumak amacıyla operasyonların hız kesmeden, kararlılıkla devam edeceği altı çizildi.

Kaynak: AA