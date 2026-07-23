Ahbap Soruşturmasında Kardeşi Berkant Acil'den Haluk Levent'e Şok Mesaj: 29 Milyonluk Çek Detayı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ahbap soruşturmasına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, dosyaya giren yeni bilgiler dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Berkant Acil ile Haluk Levent arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesaj içeriklerinde 29 milyon liralık çek ödemesine dair detaylar öne çıkarken, Acil’in Levent’e yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü.

29 MİLYONLUK ÇEK DETAYI DOSYADA

Yapılan incelemelerde, Berkant Acil’in “Haluk Son7” olarak kayıtlı numaraya, 29 milyon lira tutarındaki bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye olması halinde ödeneceğini belirten bir ekran görüntüsü gönderdiği tespit edildi. Acil’in bu mesajın ardından arama yaptığı ancak karşılık alamadığı belirlendi.

'YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK'

Kardeşi Acil’in daha sonra “Haluk Son8” isimli başka bir numaraya aynı konuyla ilgili mesaj attığı, bu kez Haluk Levent’in yanıt verdiği görüldü. Levent’in mesajında, “New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yazışmaların devamında, yaklaşık bir hafta sonra Berkant Acil’in Levent’e “Senin şerefini s.....” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

TEHDİT İÇEREN MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, “Zodiac” adıyla kayıtlı yabancı bir numaradan gönderilen mesajlar da dosyaya girdi. Söz konusu mesajlarda, “Selamun Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver önemli mevzu. Benim birşeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. Beko?” ifadeleri yer aldı.

Acil’in bu mesaja, “Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim” yanıtını verdiği görüldü.

Mesajların devamında ise “O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın. Sen abine benden çok selamlarımı ilet.” denildiği, ardından daha sert ifadelerin kullanıldığı ve “Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu” şeklinde tehdit içerikli sözlerin yer aldığı belirlendi.

Kaynak: Sabah