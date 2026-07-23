Fethiye’de 23 Saatlik Kabus Bitti: Dev Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın, ekiplerin 23 saatlik kesintisiz mücadelesinin ardından bugün itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Fethiye’de 23 Saatlik Kabus Bitti: Dev Orman Yangını Kontrol Altında
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık Mahallesi'nde dün saat 13.23'te başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürdü.

6 DAKİKADA İLK MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğünün, X hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere, dün başlayan orman yangınına 6 dakika gibi kısa sürede müdahaleye başladıklarını söyledi.

Yangın sırasında meteorolojik şartlar bakımından sıkıntılı ve riskli bir durum olduğunu belirten Karacabey, yangının blok orman alanları ve yerleşim yerlerine sıçramaması için mücadele verildiğini söyledi. Karacabey, "Verdiğimiz etkili ve etkin mücadele neticesinde yangın kontrol altına alınmış oldu" dedi.

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Fethiye Orman yangınları
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