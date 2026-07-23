Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel liderliğindeki yeni parti çalışmalarına ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hazine yardımı bölünsün" önerisine ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Yeni partinin resmi işlemlerinin sürdüğünü ve milletvekili grubuyla çok güçlü bir başlangıç yapacaklarını belirten Emir, Bahçeli’nin çıkışına, "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak adım atmaları çok kolaydır" diyerek yasa değişikliği kapısını açık bıraktı.

KRİTİK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Emir, bugün Meclis'te gerçekleştirilen CHP TBMM Grubu'nun kapalı toplantısında, grup yönetimince alınması gereken mecburi kararları aldıklarını aktararak, "Prosedürün tamamlanmasını gerektiren kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Bunları yapmak gerekiyordu. Bu işlemleri tamamladık ve mutlulukla ifade etmeliyim ki oy birliğiyle tamamladık" diye konuştu.

'BABA OCAĞINI TERK ETMEMEK İÇİN...'

CHP'yle ilgili "mutlak butlan" kararı verilmesi sürecinde yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "Biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü mücadeleyi yaptık, her türlü hukuki, siyasi başvuruyu yaptık" dedi.

Yaptıkları her girişimin engellendiğini savunan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Bizim sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir ama bilinmelidir ki bu süreç bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek, umutlandıracak bir noktaya kısa sürede gelecektir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını ve sonuca ulaşacağını bilsin, herkesin içi rahat olsun."

'BAMBAŞKA BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

Yola çok güçlü çıktıklarını ifade eden Emir, "Şu anda da arkadaşlarımızın katılımları, resmi işlemlerin tamamlanması devam ettiği için giderek büyüyen, güçlenen ve meydanlarda milletten aldığı büyük destekte de görüldüğü gibi milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN FORMÜLÜNE YANIT

Emir, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulması durumunda milletvekili sayısına göre Hazine yardımı yapılmasına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Emir, "Böyle şey şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir" yanıtını verdi.

TOPLU İSTİFA VE 'ODA' İDDİALARINA YALANLAMA

"Yeni kurulacak parti için Meclis'te tahsis edilecek oda ve Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzenine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir temasınız oldu mu?" sorusuna Emir, "Henüz böyle bir temasımız yok ama zaten Meclisin yerleşik uygulamaları bütün o yol haritasını açıkça gösteriyor. Orada yeni bir durum söz konusu değil" cevabını verdi.

Emir, "Yeni parti için bugün toplu istifa olacak mı?" sorusu üzerine, "Her kürsüye çıktığımızda 'Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.' diyoruz. Her defasında da bir sürü yalan, yanlış bilgi dolaşıma sokuluyor. Bazı arkadaşlarım da istemeden de olsa bu yanlışın parçası oluyor. Bizden duymadan hiçbir şeyin doğru olduğuna inanmayın" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partinin kurulmasına ilişkin açıklamalarının ardından CHP'den kaç üyenin istifa ettiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Emir, şunları kaydetti:

"Siyasete, sokağa, insanlara baktığınızda neyin ne olduğunu, partimizin bölünmediğini, güçlü bir başlangıç yaptığını ve çok yakın bir zamanda milletvekili grubu olarak da çok güçlü bir başlangıçla yolumuza devam edeceğimizi göreceksiniz. Yapılan her türlü spekülasyon, Genel Merkez'den yapılan her türlü algı çabasının saatler içerisinde darmadağın olduğu hepimizin malumudur. Onları kendi algı operasyonlarıyla, kendi iftiraları ve yanlışlarıyla baş başa bırakıyoruz."

Kaynak: AA