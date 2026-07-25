Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: 'Hep Kalbimde Yaşayacaksın'

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesi Hülya Hanım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ilıcalı, "Hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. Hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: 'Hep Kalbimde Yaşayacaksın'
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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesini yasa boğan acı haberi duyurdu. Ünlü televizyoncu, çok sevdiği teyzesi Hülya Hanım'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"SEN ÖRNEK BİR ANNE, ÖRNEK BİR TEYZE OLDUN"

Teyzesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin."

Acun Ilıcalı'nın Acı Günü: 'Hep Kalbimde Yaşayacaksın' - Resim : 1

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim ile takipçileri, "Allah rahmet eylesin", "Mekânı cennet olsun", "Başınız sağ olsun", "Cennet mekânı olsun" gibi mesajlarla Ilıcalı'nın acısını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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