Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası... Handan Sonel'i Cezaevine Gönderen 7 Korkunç Çelişki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini belirlemek amacıyla yürütülen soruşturmada çok büyük bir kırılma yaşandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, jandarma ve savcılık sorgularının ardından “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla sevk edildiği Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin tutuklama kararında, tanık beyanları, evde yapılan aramalarda ele geçirilen kaçak dijital materyaller ve açık delil karartma şüphesi etkili oldu.

İşte tutuklama getiren soruşturma dosyasındaki o kan donduran iddialar ve Handan Sonel’in şoke eden çelişkili ifadeleri:

SİNYALİN KESİLDİĞİ DAKİKALARDA EVDE PANİK İDDİASI

tv100'de yer alan habere göre, vali konutunun mutfak çalışanı Selvi Yeşil, Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 günü saat 13.22 ile tam olarak çakışan bir zaman diliminde (13.00-13.30 arası) Handan Sonel’in mutfağa panik içinde gelerek, "Selvi Hanım hemen bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin" dediğini öne sürdü.

Kamera kayıtlarıyla da doğrulanan bu erken gönderme iddiasını reddeden Sonel, çalışanın tehdit edildiğini ileri sürdü.

OLAY GÜNÜ SONRASI 4 GÜN ODADAN ÇIKMAYAN OĞUL VE SİNYAL ŞÜPHESİ

Aynı tanık, şüphelinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in olaydan sonra 3-4 gün boyunca odasından çıkmadığını, okula gitmediğini ve kahvaltı yapmadığını beyan etti. Bilirkişi raporlarında ise oğul Sonel’in telefonunun 13-14 Ocak tarihlerinde Rostan mevkisinde sinyal verdiği tespit edildi.

Anne Sonel ise oğlunun moral bozukluğunu okuldaki bir tartışmaya bağladı ve sinyal hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

ODADAN ATILAN 4 KOLİ

Konutun diğer çalışanı Gönül Gülmez, haberlerin çıktığı günlerde Vali Tuncay Sonel’in oğluna çok sinirlenerek odasındaki eşyaları 4 koliye doldurttuğunu ve korumalara "Bunları atın gitsin" talimatı verdiğini söyledi.

Handan Sonel bu kolilerde delil olmadığını savunarak, "Oğlumun balık yemi olarak beslediği solucan ve böcekler vardı. Eşim ders çalışmıyor diye kızıp attırdı, sonra çalışanlarla böcekleri tek tek topladık" iddiasında bulundu.

İLK ARAMADA SAKLANAN CİHAZLAR VE RUHSATSIZ SİLAH

Savcılığın tutuklama talebindeki en güçlü argümanlardan biri evde yapılan ikinci arama oldu. Daha önce Tuncay Sonel hakkında yapılan aramada ikamette bulunmayan 3 cep telefonu, 3 tablet, 2 hard disk, bir flaş bellek ve bir MacBook bilgisayar, sonraki aramada ortaya çıktı. Savcılık cihazların arama sonrası eve getirilerek delil gizlendiğini değerlendirdi.

Ayrıca evde bulunan ruhsatsız SIG Sauer marka tabanca için Handan Sonel, "Gerçek silah olduğunu bile bilmiyordum, nereden geldiğini bilmiyorum" dedi.

'100 BİN TL KARŞILIĞINDA CESEDİ YOK ET' SUÇLAMASI

Dosyadaki en ağır suçlama ise hükümlü tanık Turan Güler’den geldi. Güler, Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira nakit para verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu iki el ateş ederek öldürdüğünü iddia etti.

Sonel ise bu tanığı hiç tanımadığını belirterek iftiraya uğradığını söyledi.

GİZLİ BİLGİLER SIZDI, OPERASYON SONRASI 15 YILLIK HAT KAPATILDI

Cezaevindeki oğluyla yaptığı görüşmede, henüz raporlar tamamlanmadan ve dosyada gizlilik kararı varken "Arabalar temiz çıkıyor" dediği saptanan Handan Sonel, bu bilgiyi sosyal medyadan gördüğünü öne sürdü.

Öte yandan operasyonun ve eşinin gözaltına alınmasının hemen ardından 15 yıldır kullandığı hattı kapatıp kızının adına yeni hat çıkaran Sonel, bunu "Bana abuk sabuk sorular sormasınlar diye yaptım" sözleriyle savundu.

Ayrıca aile tarafından çıkartılan yedek SIM kartın adli makamlardan gizlenerek Ankara'daki eski bir polise gönderilmesi olayını da eşinin telefon konuşmalarından duyduğunu itiraf etti.

6 YIL SONRA GELEN 'HAMİLELİK TESTİ' İDDİASI

Handan Sonel, ifadesinin sonunda çarpıcı bir iddia daha ortaya atarak, olaydan kısa süre sonra konut çalışanlarının konuşmalarına kulak misafiri olduğunu, Gülistan Doku’nun hastanede 2 veya 3 kez hamilelik testi yaptırdığını duyduğunu söyledi.

Bu durumu o dönem vali olan eşine anlattığını belirten Sonel, eşinin kendisine "Duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini ve bu bilgiyi 6 yıldır ilk kez şimdi savcılıkta açıkladığını itiraf etti.

MAHKEME 'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ' DEDİ

Tunceli Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tüm inkarlarına rağmen dosyadaki tanık anlatımları, sonradan ortaya çıkan gizlenmiş dijital materyaller ve delilleri karartma/yönlendirme ihtimalinin son derece yüksek olması gerekçesiyle adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağına hükmederek Handan Sonel'in tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma derinleştirilerek sürüyor.

Kaynak: tv100