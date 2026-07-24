Ahbap, Muhsin Yazıcıoğlu, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş... Bakan Gürlek'ten 4 Büyük Dosyada Flaş Açıklamalar

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı TRT Haber canlı yayınında Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan yolsuzluk, suikast ve kayıp dosyalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasından Muhsin Yazıcıoğlu cinayetine, Gülistan Doku’dan Rojin Kabaiş soruşturmasına kadar en kritik dosyalardaki teknik ve gizli detayları ilk kez açıkladı. Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı. Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi.

'LEVENT'İN PANİKLE YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ'

* Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.

* Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı Tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

'YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ İZİ VAR'

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonuyla cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var.

Yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli Valisinin eşi, koruyucular, bir kısım işte hastane kayıtlarını silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum. Soruşturma devam ediyor.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

* Özellikle Umut Altaş var, bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık, biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Onun cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum, burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük, orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç.

* Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Yani burada Gülistan Doku hayatının baharında gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşleri.

'ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA CEP TELEFONU ÖNEMLİ BİR DELİL'

* Savcılarımız kararlı bir şekilde çalışıyor. Yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Cep telefonunun açılması ve daraltılmış baz çalışmasından olumlu şeyler çıkacağını düşünüyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi