Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin güvenlik korucusu Y.A'nın ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KRİTİK BİR İSİM DAHA TUTUKLANDI

Aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri de ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca'ydı. Soruşturmada, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın Ankara'ya gönderilerek incelendiği, bu kart üzerinden WhatsApp ve Instagram hesaplarına erişim sağlandığı iddiaları dosyanın en kritik başlıklarından biri olarak yer alıyor. Mehmet Aca'nın bu işlemleri yaptığı belirtilen Gökhan Ertok'un patronu olduğu ve süreçten haberdar olduğu iddia ediliyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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