YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. YENİ Parti'nin logosu da ortaya çıktı. İşte YENİ Parti'nin logosu...

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YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıklamıştı. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" diyen Özel, kuracakları partinin, milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından siyasette gözler Özgür Özel'in yeni parti hamlesinin ne zaman geleceğindeydi.

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den ayrıldı.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Özgür Özel YENİ Parti'yi açıklayarak "Vatana millete partimize hepimize hayırlı olsun." dedi.

YENİ Parti'nin logosu da ortaya çıktı. İşte YENİ Parti'nin logosu...
YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA DEĞİŞİKLİK

Bu arada Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırdı. Özel'in Yeni Parti için hazırlanan bir görseli X hesabına yüklediği görüldü. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir." sözü yer aldı.

YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı - Resim : 2

'ROZET' DETAYI

Öte yandan Özel'in paylaştığı videoda Türkiye bayraklı rozet taktığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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