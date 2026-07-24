CHP Selçuk Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin YENİ Parti'nin kuruluşunun ilan etmelerinin ardından CHP'den istifa etti. Bu gelişmenin ardından CHP'de istifa rüzgarı da başladı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Belediyesi'nin tüm CHP'li meclis üyeleri, CHP'den istifa etti.

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CHP Selçuk Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti
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CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan iç tartışma ayrılıkla sonuçlandı. Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunu ilan etti.

Bu gelişmenin ardından gözler CHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerine çevrildi.

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İlk istifa haberi İzmir'in Selçuk ilçesinden geldi. Selçuk Belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP'li tüm belediye meclis üyeleri toplu şekilde CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

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Kaynak: ANKA

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