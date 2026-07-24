Sokak Röportajındaki Sözleri Gündem Oldu: Savcılık İnceleme Başlattı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.

Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçuna ilişkin 301'inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulunulacak.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlatılmış olup, eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacaktır ifadelerine yer verildi.

NE SÖYLEMİŞTİ?

YouTube kanalı Sokak Kedisi'ne konuşan kadın, "Kızım 23 yaşında, oğlum 20 yaşında. Burada sokakta dolaşan bütün çocuklar bizim çocuğumuz. Gelecekleri ve eğitim hakları ellerinden alındı" dedi.

'KURTULUŞ SAVAŞINA İHTİYACIMIZ OLACAK'

"Yüksek ihtimalle kurtuluş savaşına ihtiyacımız olacak" diyerek sözlerine devam eden vatandaş, şunları söyledi:

"Aslında herkes görüyor, biliyor ama dile getiremiyor çünkü korkutuldu. Sesini çıkaran insanlar bedelini ödedi. Çok korkunç bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbirimizin ümidi yok. Nasıl çıkacağız, bilmiyorum."

Kaynak: İHA