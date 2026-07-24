CHP'de YENİ Parti Depremi: İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 Milletvekili
Özgür Özel ile birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan 90 milletvekili belli oldu. İşte o isimler...
CHP'de 'mutlak butlan' krizi ayrışmayla sonuçlandı. Salı günü son kez CHP Grup Başkanı sıfatıyla TBMM Grubu'nda konuşan Özgür Özel'in sinyalini verdiği YENİ Parti, bugün resmen kurulurken Özel ile birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa etti.
İŞTE CHP'DEN İSTİFA EDEN 91 İSİM
Özgür Özel ile birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşuna katılan 90 milletvekilinin isimleri belli oldu.
İşte o isimler:
Ahmet Tuncay Özkan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Ali Mahir Başarır
Aliye Coşar
Aliye Timisi Ersever
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Ayhan Barut
Aykut Kaya
Aylin Yaman
Barış Karadeniz
Bekir Başevirgen
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Bülent Tezcan
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Cumhur Uzun
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Doğan Demir
Ednan Arslan
Elvan Işık Gezmiş
Ensar Aytekin
Evrim Karakoz
Evrim Rızvanoğlu Emir
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Fahri Özkan
Fethi Açıkel
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Gökhan Günaydın
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Öztürk
Hikmet Yalım Halıcı
İbrahim Arslan
İsmail Atakan Ünver
İsmet Güneşhan
İzzet Akbulut
Kayıhan Pala
Mahmut Tanal
Mehmet Salih Uzun
Mehmet Tahtasız
Melih Meriç
Metin İlhan
Murat Bakan
Murat Çan
Murat Emir
Mustafa Erdem
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mühip Kanko
Nail Çiler
Namık Tan
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Okan Konuralp
Orhan Sümer
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Özgür Karabat
Özgür Özel
Reşat Karagöz
Seda Kaya Ösen
Servet Mullaoğlu
Seyit Torun
Sibel Suiçmez
Suat Özçağdaş
Süleyman Bülbül
Süreyya Öneş Derici
Şeref Arpacı
Tahsin Ocaklı
Talat Dinçer
Talih Özcan
Tekin Bingöl
Turan Taşkın Özer
Türkan Elçi
Uğur Bayraktutan
Ulaş Karasu
Umut Akdoğan
Utku Çakırözer
Ümit Özlale
Veli Ağbaba
Yaşar Tüzün
Yunus Emre
Yüksel Taşkın
Zeynel Emre
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Kaynak: Haber Merkezi