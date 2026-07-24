Özgür Özel CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı: Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa etti. Özel ile birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dahil oldu. Murat Emir'in saat 12.15'te açıklama yapması beklenirken, Özel saat 14.00'te YENİ Parti'nin kurucu vekilleriyle Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecek. Öte yandan YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özgür Özel, YENİ Parti'yle ilgili kuruluş evrakını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk siyasetinde yeni bir parti kuruldu.

ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ İMZASINI ATTI

Özel istifasını ve YENİ Parti'nin kuruluşunu sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu. Özel, kuruluş imzasını attıktan sonra "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

YENİ Parti’nin kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ÖZEL'DEN YENİ PAYLAŞIM

Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından verilen belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

KURULUŞTA LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜ DETAYI

Böylece partinin kuruluş dilekçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmalarından olan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıldönümüne denk geldi.

MURAT EMİR AÇIKLAMA YAPACAK

Ankara Milletvekili Murat Emir'in saat 12.15'te YENİ Parti'nin kuruluş süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SEÇİLMİŞLER GÖREVLERİNİ KORUYACAK

Özel ve ekibinin YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dair milletvekilleriyle yapılan değerlendirmelerde CHP'de seçilerek göreve gelen vekillerin YENİ Parti'de de mevcut görevlerini koruyacağı belirtildi.

SAAT 14.00'TE VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEK

Özgür Özel'in gün içinde Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılması ve ardından saat 14.00'te YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Türk Siyasetinde Tarihi Gün: 'Yeni Parti'nin Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığı Yolunda 'Yeni Parti'nin Kuruluş Dilekçesi Bakanlık Yolunda
Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valinin Eşi Dahil 3 Şüpheli Adliyede Eski Valinin Eşi Dahil 3 Şüpheli Adliyede
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı
Özgür Özel CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı: Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı
CHP Selçuk Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti CHP'de Belediye Başkanı ve Tüm Meclis Üyeleri İstifa Etti
YENİ Parti Sonrası Tüm Dengeler Değişti! CHP Artık Ana Muhalefet Değil CHP Artık Ana Muhalefet Değil
CHP'de YENİ Parti Depremi: İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 Milletvekili İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 İsim