Özgür Özel CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı: Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa etti. Özel ile birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dahil oldu. Murat Emir'in saat 12.15'te açıklama yapması beklenirken, Özel saat 14.00'te YENİ Parti'nin kurucu vekilleriyle Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecek. Öte yandan YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özgür Özel, YENİ Parti'yle ilgili kuruluş evrakını sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk siyasetinde yeni bir parti kuruldu.
ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.
YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ İMZASINI ATTI
Özel istifasını ve YENİ Parti'nin kuruluşunu sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu. Özel, kuruluş imzasını attıktan sonra "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ
YENİ Parti’nin kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.
ÖZEL'DEN YENİ PAYLAŞIM
Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından verilen belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 24, 2026
İşçinin YENİ Partisi
Emeklinin YENİ Partisi
Memurun YENİ Partisi
Esnafın YENİ Partisi
Çiftçinin YENİ Partisi
Kadınların YENİ Partisi
Gençlerin YENİ Partisi
Türkiye’nin YENİ Partisi…
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/skj4qwIoxd
KURULUŞTA LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜ DETAYI
Böylece partinin kuruluş dilekçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmalarından olan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıldönümüne denk geldi.
MURAT EMİR AÇIKLAMA YAPACAK
Ankara Milletvekili Murat Emir'in saat 12.15'te YENİ Parti'nin kuruluş süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.
SEÇİLMİŞLER GÖREVLERİNİ KORUYACAK
Özel ve ekibinin YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dair milletvekilleriyle yapılan değerlendirmelerde CHP'de seçilerek göreve gelen vekillerin YENİ Parti'de de mevcut görevlerini koruyacağı belirtildi.
SAAT 14.00'TE VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEK
Özgür Özel'in gün içinde Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılması ve ardından saat 14.00'te YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi