İstanbul'da Rehine Kabusu: Ailesini Bıçakla Esir Aldı! Özel Harekat Ekipleri Kurtardı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli ailesini bıçakla rehin aldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanırken, aile kurtarıldı.
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Olay, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
BIÇAKLA AİLESİNİ REHİN ALDI
İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şüpheli, evde bulunan ailesini bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
ATLAMA İHTİMALİNE KARŞILIK ÖNLEM ALINDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, elinde kesici aletle cama çıkarak sarkan şüphelinin kendisini aşağı atma ihtimaline karşılık zemine hava yastığı açarak önlem aldı.
ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON
Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda aile kurtarılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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