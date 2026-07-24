İstanbul'da Rehine Kabusu: Ailesini Bıçakla Esir Aldı! Özel Harekat Ekipleri Kurtardı

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Olay, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

BIÇAKLA AİLESİNİ REHİN ALDI

İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şüpheli, evde bulunan ailesini bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

ATLAMA İHTİMALİNE KARŞILIK ÖNLEM ALINDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, elinde kesici aletle cama çıkarak sarkan şüphelinin kendisini aşağı atma ihtimaline karşılık zemine hava yastığı açarak önlem aldı.

ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON

Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda aile kurtarılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA