YENİ Parti Sonrası Tüm Dengeler Değişti! CHP Artık Ana Muhalefet Değil

Özgür Özel ve arkadaşlarının istifalarının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. CHP, sandalye sayısı olarak TBMM'de 5. sıraya geriledi.

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YENİ Parti Sonrası Tüm Dengeler Değişti! CHP Artık Ana Muhalefet Değil
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Özgür Özel ve arkadaşlarının istifalarının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. 91 vekilin istifasıyla CHP, Meclis'te beşinci parti konumuna geriledi. 'Yeni Parti' ise Türkiye'nin yeni ana muhalefeti oldu.

CHP'deki istifalar sonrası Meclis'teki yeni sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İyi Parti: 29
Yeni Yol: 20
Bağımsız: 11
HÜDA-PAR: 4
Yeniden Refah: 4
TİP: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 1
Saadet Partisi: 1
DSP: 1
Demokrat Parti: 1

Kaynak: Haber Merkezi

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