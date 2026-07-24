CHP’de Kopuşta Kritik Plan: Özgür Özel’den İkinci Parti Hamlesi

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CHP’de yaşanan ayrılık sürecinde Özgür Özel’in öncülüğünde yeni bir parti için hazırlıklar hız kazandı. Özel ile birlikte 90’ın üzerinde CHP’li milletvekilinin bugün sosyal medya üzerinden istifalarını duyurması beklenirken, ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na sunulacağı öğrenildi.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’na devreden Özel’in liderliğinde yürütülen süreçte, milletvekillerinin sosyal medya hesaplarında “CHP” ibaresini kaldırmaya başlaması dikkat çekti.

YEDEK BİR PARTİ DAHA KURULACAK

Yeni partinin Kurucular Kurulu’nun ise bugün saat 14.00’te ilk kez toplanarak genel başkan ve parti yönetimini belirlemesi planlanıyor. Öte yandan, olası erken seçim ihtimaline karşı ana partiye ek olarak “yedek” bir partinin daha kurulacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Sözcü