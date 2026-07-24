Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır... Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Verecek

Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı. İfadeye çağırılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor. Bu kapsamda Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Hazal Kaya ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti.

6 ÜNLÜ İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecekleri açıklandı.

Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır... Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Verecek - Resim : 1

ÖZLEM GÜRSES, RUŞEN ÇAKIR, HAZAL KAYA ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

'SORULARI YANITLAMAYA GELDİK'

Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır... Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Verecek - Resim : 2

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

Kaynak: DHA

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