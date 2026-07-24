Aydın'da Kız Alma Meselesinde 2 Kişi Öldü: 4 Kişi Tutuklandı

Aydın'da kız alma meselesi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

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Aydın'da Kız Alma Meselesinde 2 Kişi Öldü: 4 Kişi Tutuklandı
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Kemalpaşa Mahallesi'nde kız alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Umut Cabaş (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cabaş'ın kavgayı ayırmaya gittiği ve bu sırada silahla vurulduğu öğrenildi. Yaralılardan Doğan Işık da kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin R.D, C.D, M.N.D ve S.D. gözaltına alındı. Polis, hastanelerde de tarafların yakınları arasında olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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